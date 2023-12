Spettacolo di luci a Capodanno in piazza Basilica

Conto alla rovescia a Tirano in vista del 2024. La serata di festa del 31 dicembre sulla Piazza Basilica avrà inizio già alle 22:30 con il DJ set in attesa dell’avvio dello spettacolo alle 23:25, uno show unico nel suo genere che vedrà le fontane animarsi con giochi d’acqua e luci sincronizzati con la musica di generi diversi, dal classico al pop, per offrire un intrattenimento adatto a tutti i gusti. Una sequenza di danze coinvolgenti che emozionerà il pubblico e culminerà poco prima della mezzanotte per lasciare spazio al count-down.