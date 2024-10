Spesa sospesa per le famiglie. Solidarietà a chilometro zero dà una mano agli empori solidali

Una campagna importante realizzata da Sol.Co. Sondrio nell’ambito del progetto ProPositivi con il supporto di CSV Monza Lecco Sondrio (sede di Sondrio) e Croce Rossa Italiana – Comitati di Sondrio e di Morbegno per la parte logistica di stoccaggio e consegna che è riuscita unire sia i commercianti che la grande distribuzione in un progetto di "solidarietà a km zero". La data è quella di domani, sabato 19 ottobre, ma in realtà le box hanno già cominciato a fare bella mostra di sé in alcuni degli oltre trenta negozi del Sondriese e del Morbegnese che hanno già aderito alla campagna di raccolta alimentare "Una spesa sospesa per le famiglie di Emporion" pensata per sostenere gli empori solidali di Sondrio e Morbegno. Qui chi si trova in situazione di temporanea difficoltà economica e sociale, attraverso una tessera a punti può rifornirsi gratuitamente (per un periodo di tempo prestabilito) di generi di prima necessità. Sino al 2 novembre con un piccolissimo gesto tutti potranno contribuire a riempire gli scaffali dei due market di comunità scegliendo di lasciare uno o più prodotti della lista della "spesa sospesa" all’interno delle box solidali che troveranno all’interno dei propri negozi di fiducia (la lista completa si trova su propositivi.org): olio, riso, zucchero, tonno in scatola, pelati, farina e caffè, ma sono bene accetti anche latte a lunga conservazione, pasta, legumi e altre verdure in scatola, biscotti secchi e confetture.

Un’altra iniziativa per il medesimo obiettivo promossa dal programma provinciale ProPositivi a contrasto della povertà è quella che si terrà sabato prossimo nei punti vendita Iperal di Sondrio, Morbegno e Fuentes Piantedo: realtà all’interno delle quali con l’aiuto dei volontari, sarà comunque possibile destinare una spesa sospesa a una delle famiglie beneficiarie. S.B.