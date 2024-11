Spaccata da professionisti. Rubate tredici biciclette

Spaccata da professionisti nella notte tra domenica e lunedì nel centro “E-motion electric bike“ di via Fusine, sulla Provinciale 16. Dopo essersi presi la briga di spostare un grosso tronco utilizzato di giorno come espositore, i malviventi, almeno tre o quattro, hanno sfondato le vetrate del negozio andandovi contro in retromarcia con il furgone su cui, poi, hanno caricato ben 13 biciclette - dodici e-bike e una da strada - e sono fuggiti. Il danno ammonta a più di 50mila euro, tra valore delle due ruote e le vetrate mandate in frantumi e da sostituire. "Il tempo di ricevere la notifica sul mio smatphone, collegato all’allarme del negozio – racconta il titolare, Stefano Crescini – e mi sono precipitato lì, anche perché abito solo a un chilometro e mezzo di distanza. Erano le 3.13, sono arrivato sul posto alle 3.20, ma i ladri erano già spariti con le mie biciclette".

I primi a sopraggiungere sono stati gli agenti di una Volante della polizia che stavano pattugliando la zona. I ladri, oltre a caricare le bici sul furgone - operazione non rapidissima, se si considera il peso e che fossero tutte legate tra loro con un cavo metallico – se ne sono andati senza dare nell’occhio. Il veicolo è poi stato abbandonato a non molta distanza, in località Valle di Colorina, dove con ogni probabilità vi erano uno o più complici ad attendere con un altro mezzo su cui sono state caricate le bici rubate. Sull’accaduto indaga la Mobile di Sondrio, ma nessun ausilio agli inquirenti potrà venire dalla videosorveglianza perché i malviventi, che evidentemente nel preparare il colpo avevano effettuato più di un sopralluogo, hanno provveduto a renderla inservibile.

"Nei giorni scorsi non ho notato nulla di sospetto – afferma il titolare – questa primavera però qualcuno aveva cercato di entrare in negozio provando a sfondare una porta laterale e a forzare una finestra. Ora ho deciso che almeno fino alla prossima primavera non riaprirò, mi dedicherò alla vendita on line. Ho provveduto a segnalare il furto alla casa madre e l’alert è stato diffuso in tutta Europa: le e-bike, per essere attivate, necessitano di un passaggio in un negozio specializzato, ma se qualcuno si presenta con una rubata, il numero di telaio consente di scoprirlo".