Sorpresa Die Antwoord sul palco del Rugby Sound

Si sono esibiti martedì sera all’Alcatraz di Milano facendo segnare il tutto esaurito e accendendo con la loro energia il pubblico presente ma per chi non è riuscito a trovare posto per la data milanese, sold out da mesi, l’appuntamento con Die Antwoord, ovvero Ninja e ¥o-landi, la formazione rap/rave originaria di Città del Capo in Sudafrica, è solo rinviato all’estate e al palcoscenico del Rugby sound di Legnano: il gruppo ha infatti annunciato il ritorno in Italia per il 30 giugno, scrivendo così il proprio nome nella già lunga lista di artisti in programma per l’ormai classico appuntamento musicale all’Isola del Castello. Il successo del duo sudafricano era iniziato con la canzone “Enter the Ninja“, con la quale si era esibito al Coachella nel 2010 davanti a 40mila persone. Il disco Ten$ion li aveva poi messi definitivamente sulla carta geografica della musica contemporanea. Il duo ha così iniziato a farsi conoscere in tutto il mondo. A rendere il 30 giugno una serata ancora più unica ci sarà anche il concerto di Cosmo, uscito il 15 marzo con un nuovo progetto discografico intitolato “Sulle ali del cavallo bianco“: Cosmo porterà sul palco, insieme ad una band di quattro elementi, le novità e i classici del repertorio riadattati per l’occasione. Il Rugby Sound 2024 prenderà il via quest’anno il 27 giugno con il primo appuntamento in programma e cioè l’atteso concerto dei Subsonica.P.G.