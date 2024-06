Sondrio estate 2024. Si alza il sipario in piazza

Giovedì 6 giugno il via! La lunga estate sondriese inizierà con la seconda edizione dello “Student party – Data zero”, serata dedicata agli studenti che è l’avvio di una lunga stagione da vivere in compagnia: i giovani potranno gustare le specialità gastronomiche ideate dai locali cittadini e ascoltare buona musica. Il 13 giugno, sarà di scena “Spritzolo – Spritz al Nebbiolo”: speciali aperitivi accompagneranno i gustosi piatti preparati dagli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa, dove non mancheranno coinvolgenti spettacoli musicali. I due appuntamenti organizzati dall’Associazione mandamentale di Sondrio dell’Unione commercio e turismo, con la preziosa collaborazione di Sondrio Shopping, sono simpatica ouverture degli 8 giovedì di festa in agenda dal 20 giugno all’8 agosto inseriti nel ricco programma di “Sondrio estate 2024” allestito dall’Amministrazione. Giovedì 20 giugno, i locali che si trovano nel cuore del capoluogo proporranno la “serata pesce”: menù a base di pesce, aperitivi, vini di qualità e buona musica saranno gli ingredienti di questa iniziativa. I giovedì sera, dal 27 giugno al 1° agosto, per arricchire gli eventi messi in campo dal Comune di Sondrio, i pubblici esercenti del centro città predisporranno particolari aperitivi, proposte enogastronomiche e spettacoli musicali.

Giovedì 8 agosto debutterà “Valtellina 100%”, serata dedicata ai prodotti locali: pane fatto con “Segale 100% Valtellina”, bresaola e salumi fatti dai macellai del territorio, formaggi, birra e vino valtellinesi. Anche per questa occasione non mancheranno gli spettacoli musicali. Nelle serate del 15 (Ferragosto), 22 e 29 agosto torna “Beer’n Bar”, realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Beertellina.