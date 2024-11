SnowitPass, in pista con il ‘pay per use’: ora si paga solo il tempo effettivo sugli sci

Sondrio – È nato SnowitPass: d’ora in poi si paga solo per il tempo effettivamente passato sugli sci. Snowit, la piattaforma digitale che sta innovando il settore degli sport invernali e il turismo della montagna, compie un ulteriore passo avanti e presenta lo skipass “pay per use“ più flessibile di sempre, perché offre la libertà di sciare pagando solo per il tempo effettivamente trascorso in pista, con soglia stagionale in alcune località e soglia regionale in Lombardia, superando le divisioni tra skipass giornaliero e plurigiornaliero.

Con esso si accede agli impianti di oltre 40 località sciistiche e si paga secondo il tariffario della località. La novità è che non occorre più acquistare uno skipass stagionale in anticipo: a Bormio, Livigno, Pontedilegno-Tonale e Santa Caterina Valfurva, raggiunta la soglia di prezzo dello stagionale, le sciate successive saranno gratuite. SnowitPass si configura quindi come un’evoluzione dello skipass stagionale, ma si paga volta per volta, per il tempo trascorso sugli sci.

In più, grazie alla collaborazione con Anef - Associazione Enti funiviari lombardi è possibile sciare in tutte le località della regione e, quando si raggiunge la soglia dello stagionale Lombardia, di 1.140 euro, le sciate successive in tutte le località lombarde saranno gratuite: le giornate di sci accumulate nelle diverse località della Lombardia si sommano in un unico conteggio.

SnowitPass prevede un abbonamento del valore di 15 euro, ma grazie alla collaborazione con il circuito di carte di pagamento Visa, rinnovata per il terzo anno, l’abbonamento a SnowitPass costa solo 1 euro per gli utenti che pagano con Visa, con il codice sconto Visasnowit.