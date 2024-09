Skipass provinciale gratuito, rinnovata la convenzione: chi può chiederlo e come

Sondrio – Da inizio ottobre i ragazzi e le ragazze dai 3 ai 16 anni potranno richiedere lo skipass provinciale. La collaborazione tra pubblico e privato, con la regia del Bim, consente per il nono anno consecutivo di proporre la speciale tessera con cui i giovani, che risiedono in uno dei Comuni della provincia di Sondrio, potranno usufruire degli impianti in maniera gratuita, se si eccettua il costo per il rilascio. L’iniziativa è sostenuta con risorse economiche del Bim, della Provincia, delle cinque Comunità Montane e del Comune di Sondrio, grazie alla disponibilità delle società che gestiscono gli impianti di risalita, le quali rinunciano a gran parte degli introiti. Ogni anno sono circa settemila le richieste. Per la stagione 2024/2025 i beneficiari sono i nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2021.

“Lo skipass provinciale gratuito è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato di cui beneficiano i cittadini, nel caso specifico i ragazzi e le loro famiglie, e che va a vantaggio del nostro sistema turistico – sottolinea il presidente Alan Vaninett i –. L’adesione dei partner e il positivo riscontro in termini di tessere distribuite testimonia il gradimento che riscuote. Come Bim siamo orgogliosi di offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di praticare gli sport sulle nostre montagne, alimentando la loro passione: con le famiglie potranno frequentare le località sciistiche di Valtellina e Valchiavenna per le loro giornate sulla neve”.

I giovani potranno presentare la domanda presso uno dei recapiti convenzionati, fra consorzi turistici, Info point, Comuni e Pro Loco, suddivisi per comune di residenza. Serviranno l’autocertificazione della residenza, la fotocopia del documento d’identità e una fototessera recente. I possessori della key card dell’anno scorso dovranno soltanto rinnovarla. Al momento del rilascio dello skipass verrà richiesto il pagamento di 50 euro, 70 euro per le richieste pervenute nei messi successivi alla scadenza, oltre ad altri 5 per il supporto keycard, mentre la nuova emissione della tesserà avrà un costo di 20 euro. Si azzerano i costi per l’utilizzo degli impianti anche per gli istituti scolastici che organizzano corsi di sci per i loro alunni.