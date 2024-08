Livigno, impianti da sci da sogno iridato: Mottolino investe 30 milioni sulla cabinovia e seggiovia Sponda

Livigno (Sondrio) – Due impianti nuovi di zecca per un Mottolino sempre più bello ed efficiente in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mottolino Fun Mountain gioca d’anticipo e cala due assi in attesa del grande evento a cinque cerchi: a partire dal prossimo inverno saranno già operative la nuova cabinovia e la nuova seggiovia Sponda. Aspettando le Olimpiadi di Milano-Cortina, con le gare di snowboard e sci freestyle in programma sulla neve del Piccolo Tibet, tra pochi mesi, a fine novembre è prevista la fine dei lavori, si potranno già provare i due impianti. Nessuna nuova area sarà convertita allo sci: si tratta, infatti, di sostituire impianti giunti alla fine del loro “ciclo vitale” con nuove tecnologie, più efficienti e sostenibili.

Un nuovo tassello si aggiunge così al percorso di eccellenza della ski area. Un rinnovamento inaugurato nel 2021 con la realizzazione del nuovo headquarter, l’avveniristico edificio che ospita la stazione di partenza della cabinovia e offre una serie di servizi ai turisti, dal noleggio sci e bike fino a spazi di ristorazione e di coworking. Per la società si parla di oltre 30 milioni di euro in una sola stagione, necessari per rinnovare due pilastri della ski area: la cabinovia Mottolino, principale impianto di arroccamento, e la seggiovia Monte Sponda, uno degli impianti più utilizzati dagli sciatori, che diventerà la prima seggiovia a 8 posti in tutta la Lombardia.

“I Giochi rappresentano un’opportunità unica per allinearsi, in termini di impiantistica, agli elevati standard internazionali. Abbiamo quindi scelto di anticipare la programmazione del nostro piano industriale - dice Marco Rocca, ad di Mottolino - per essere pronti all’appuntamento di Milano Cortina 2026 non solo mentalmente ma anche con un parco impianti sostenibile e all’avanguardia che sia all’altezza della manifestazione. Si tratta di un investimento rilevante da oltre 30 milioni di euro per ricostruire la telecabina Mottolino e per costruire da zero la nuova seggiovia Sponda. Due progetti che rimarranno in eredità al comprensorio. Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo, infatti, deciso questa settimana di investire circa un altro milione per una nuova sciovia. Un impianto di risalita a maggiore portata oraria rispetto a quello attuale, ormai obsoleto, che andrà anche a migliorare l’offerta del campo scuola”.