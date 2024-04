Si stacca un’altra valanga nella zona del Cevedale. Ferito uno scialpinista

Un’altra valanga nella zona del Cevedale ha rischiato di provocare una nuova tragedia in quota. È stato soccorso, ferito a una gamba, uno sci-alpinista che nel primo pomeriggio di ieri è stato investito da una valanga mentre scendeva dal Palon de la Mare, a quasi 3000 metri d’altezza in territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina. È un francese di 52 anni, colpito solo in parte dalla massa di neve. Era in compagnia di un connazionale rimasto illeso. I due sono stati assistiti dai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio intervenuti con i soccorritori della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Valfurva. Aveva traumi a un ginocchio e, immobilizzato nella neve, non riusciva più a scendere. È stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Sondalo: hanno spiegato i soccorritori. La valanga ha coinvolto entrambi gli sportivi francesi: quello che non è stato travolto ha dato l’allarme indicando il luogo, che non è molto distante da quello dove pochi giorni fa ha perso la vita lo studente 24enne Matteo Fornaciari di Assago (Milano).