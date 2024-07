Si ribalta con l’auto a causa di un malore: morta una donna

Longhena (Brescia) – Perde il controllo dell’auto, finisce contro un panettone in cemento e poi si ribalta: la donna di 75 anni è morta dopo essere stata porta in gravissime condizioni in ospedale.

Drammatico incidente ieri pomeriggio in territorio di Longhena, nella Bassa.

Erano circa le 16 quando una 75enne, al volante di un’utilitaria, mentre percorreva via XXIV Maggio, all’altezza del civico 40, non è più riuscita a controllare la macchina. Forse per colpa di un malore è uscita di strada, ha centrato un panettone stradale ed è finita ruote all’aria. Sul posto la centrale di Prima emergenza Areu ha inviato l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Verolanuova. La donna è stata soccorsa in condizioni disperate, e poi condotta in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove dopo qualche ore è morta.