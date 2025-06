Si presenta in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno. Finisce in carcere

Quando si è presentato all‘Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio per regolarizzare la propria posizione è emerso che l’uomo, 29 anni, fosse gravato da ben tre distinti ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Venezia per sentenze di condanna divenute definitive. Ha da scontare un anno di reclusione per evasione, 16 mesi per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti: è stato arrestato, è in carcere.