Si conclude il Festival Casta Diva in memoria di Giuditta Pasta

Con i due appuntamenti di sabato 14 settembre a Blevio e domenica 15 a Saronno si conclude l’edizione 2024 del Festival Casta Diva, rassegna nata in memoria del soprano Giuditta Pasta, tra le più celebri cantanti liriche del XIX secolo. Nel suo crocevia di artisti e repertori, il Festival ha esplorato il mondo del melodramma offrendo singolari percorsi d’ascolto e consentendo di scoprire angoli di particolare bellezza, storica e paesaggistica. Il primo appuntamento del week end è un concerto aperitivo in programma sabato 14 settembre alle 16.30 al Mutuo Soccorso Caronti di Blevio, in frazione Sorto 2, l’incantevole borgo lariano che Giuditta Pasta scelse come sua dimora. Domenica 15 settembre alle 11 l’appuntamento è invece nell’elegante e storica Villa Gianetti a Saronno, sede del Museo dedicato a Giuditta Pasta. Entrambe le date hanno in programma il concerto intitolato "Omaggio ai 3 tenori", con una scaletta di arie d’opera, brani popolari e canzoni d’autore per un viaggio tra storie e personaggi che hanno fatto la storia della musica. Un concerto che presenta una rosa di pagine di diversi autori, costellato di momenti di particolare intensità e con protagonisti tre cantanti lirici dalla lunga attività concertistica: Pietro Brunetto, Edoardo Francesconi e Davide Rocca, con Alessandro Calcagnile al pianoforte, che si esibiranno nelle più belle arie. Pa.Pi.