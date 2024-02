Sfilano carri e maschere. Martedì grasso è una festa

Un martedì grasso ricco di eventi, con una parata per le vie del centro, spettacoli e laboratori nei quartieri. È in programma martedì l’evento clou del Carnevale di Bergamo. Tre i momenti salienti. Dalle 14,30 alle 16,30 al Donizetti Studio, creazione di maschere, teatrini, burattini con Abc Allegra Brigata Cinematica e all’Audutorium Ermanno Olmi con Erbamil e Fondazione Ravasio. Alle 16 da piazza Cavour partirà la parata con la street band The Tamarros e numerosi attori in maschera verso piazza della Libertà. Alle 17,30 nell’auditorium di piazza della Libertà, gran finale con “Melodia“ del Teatro Metastasio di Prato e Compagnia Tpo, spettacolo-gioco interattivo dedicato a Robert tolz, un mix tra operetta, valzer, musica popolare, dei teatri e del circo. Il palinsesto realizzato dal Comune di Bergamo prevedeva già da venerdì eventi nei centri culturali, musei e biblioteche.

Oggi alle 16,30, per esempio, al Teatro di Loreto è in programma lo spettacolo Klinke di ArteMakia, tra circo e teatro, acrobazie, parole e luci. Sempre oggi, alle 11, con lo spettacolo “La maschera in persona“ è in programma anche l’inaugurazione della nuova sede di teatro Caverna che, lunedì alle 18, propone una passeggiata poetica alla scoperta del quartiere di Grumello con letture per tutte le età.

Si festeggerà anche in Accademia Carrara (15,30) con un percorso-laboratorio e travestimenti da star. "Bergamo e Brescia – spiega l’assessore alla Cultura di Bergamo, Nadia Ghisalberti – sono state la prima Capitale a offrrire un programma dedicato alle nuove generazioni e vogliamo continuare a essere una città attenta ai più giovani e con percorsi culturali per tutte le famiglie". Michele Andreucci