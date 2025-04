Servizi e corner shop: l’agricampeggio guarda al futuro

Bellero Green Factory, azienda agricola e fattoria didattica che ospita il primo e per ora unico agricampeggio su territorio provinciale, nelle ultime settimane ha completato un articolato progetto di ampliamento e rilancio iniziato l’anno scorso. Forte dei risultati maturati nel primo quadriennio di vita, l’azienda agricola si è dotata di nuovi servizi. "L’agricampeggio, che dispone di 13 piazzole, ha incrementato in modo sostanziale i propri servizi – dicono da Bellero– dotandosi di un nuovo info point e di un’area ospitality completa, fra le altre cose, di lavanderia e corner shop di prodotti freschi locali. I diversi progetti rappresentano una risposta unica nel suo genere sia nell’ambito dell’attrattività turistica che per quanto riguarda l’accesso da parte della popolazione residente. Lo sforzo e gli investimenti messi in cantiere hanno come obiettivo il consolidamento dell’identità e del ruolo di questa realtà immersa nel verde del fondovalle, con risposte su misura per ogni tipologia di clientela. Ciascuno dei settori Green vanta infatti contenuti mirati, soluzioni strutturali all’altezza e personale qualificato".

Tante le attività: dai programmi educativi in natura per bambini e ragazzi, come le settimane estive in fattoria, agli itinerari e agli avvenimenti da festeggiare in carrozza, dalla disponibilità di aree attrezzate sia interne che esterne per compleanni, anniversari e ricorrenze, alle proposte a base di prodotti tipici a chilometri zero a marchio proprio e non solo, ai comfort per chi decide di soggiornare in camper, in roulotte o in tenda, agli appuntamenti all’aperto, ai laboratori e alle attività con gli animali, agli eventi per le aziende e per i gruppi.

"La decisione di rafforzare ulteriormente il nostro impegno e la comunicazione con i nostri clienti, affezionati e potenziali, è frutto anche della fiducia e dell’apprezzamento che i nostri fruitori ci riservano quotidianamente da ormai molti anni – dicono Simone Bellero, anima del progetto, e la moglie Roberta Sciani –. Siamo orgogliosi di aver contribuito fin qui ad aggiungere tasselli mancanti al ricco mosaico delle proposte espresse da questo bellissimo territorio". Info su: www.bellerogreenfactory.it.

Fulvio D’Eri