Sentieri per Savogno . Il trekking può ripartire

PIURO (Sondrio)Con la bella stagione tornano le escursioni sui sentieri che collegano il centro paese con Savogno, rimessi in sicurezza dopo la tromba d’aria dell’ottobre 2023. "Sono stati revocati tutti i divieti di transito su tutti i sentieri da e per Savogno - spiega il sindaco Omar Iacomella - la ditta incaricata ha completato il ripristino dei muri e delle staccionate distrutte dalla tromba d’aria di ottobre 2023". Un lavoro completato grazie all’aiuto della Regione. "Da dicembre 2023 a marzo 2024 abbiamo contattato di oltre 300 proprietari per chiedere l’autorizzazione all’esbosco degli alberi schiantati - ricorda il sindaco - Nell’estate 2024 abbiamo rimosso le piante da parte del Consorzio Forestale di Prata. Una volta liberato il sentiero abbiamo quantificato i danni e ci siamo occupati di reperire le risorse, preparando la gara d’appalto per gli interventi che sono assegnati il novembre scorso". Grazie ai contributi concessi dalla Comunità Montana Valchiavenna, che ha messo ha disposizione un terzo dei 35mila euro necessari per finanziare i lavori, a marzo è iniziata la sistemazione del tratto del sentiero danneggiato dalla tromba d’aria che ha divelto piante e ceppaie per oltre 5 ettari di bosco. Dopo quasi due anni torna così percorribile il sentiero che offre una vista spettacolare delle Cascate dell’Acquafraggia, una delle attrazioni turistiche più importanti di tutta la valle.

Roberto Canali