Sciopero alla Riello di Legnago contro la chiusura di Morbegno

MORBEGNO

I sindacati dei metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil di Verona hanno proclamato un’ora di sciopero domani per solidarietà e vicinanza alle famiglie dei 61 dipendenti dello stabilimento Riello di Morbegno che verranno licenziati dopo la chiusura del sito produttivo in Valtellina annunciata lo scorso 8 aprile dal gruppo termomeccanico. In una nota i sindacati hanno espresso "contrarietà verso le scelte industriali fatte dal gruppo Carrier, che da un lato allarga il suo business con due grandi investimenti, prima con l’acquisizione di Toshiba e successivamente con l’acquisizione di Viessmann, ma dall’altra non sembra puntare sul territorio italiano, in quanto si continuano a chiudere stabilimenti produttivi, Morbegno dopo quello di Pescara avvenuto negli anni scorsi". Secondo i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil "si generano utili e profitti per i propri azionisti ma contemporaneamente si crea disoccupazione e desertificazione industriale in Italia".