Sandro Bambini è il nuovo Presidente di Coldiretti Sondrio: rinnovato il Consiglio Direttivo

SONDRIO

Sandro Bambini (foto) è il nuovo presidente di Coldiretti Sondrio. A eleggerlo, con voto unanime, l’assemblea riunitasi ad Albosaggia, presso la sede del Parco delle Orobie, e che si è aperta con l’intervento introduttivo del direttore Giancarlo Virgilio. Rinnovato anche il nuovo consiglio direttivo che coadiuverà Bambini nel suo prossimo mandato insieme ai quattro vicepresidenti, che assicurano una piena rappresentanza territoriale dell’intera valle, Marco Silvestri di Livigno, Daniele Fallini di Samolaco in Valchiavenna, Luca Balgera di Chiuro e Benedetto De Campo di Tirano. Oltre ai 15 consiglieri eletti, siedono nel nuovo consiglio anche i nuovi responsabili dei movimenti in seno a Coldiretti, Veronica Baruta per Donne Impresa, Fabio Rini Lumina per Giovani Impresa, Walter Raschetti per i Senior e Angelo Cerasa in rappresentanza degli agriturismi di Terranostra. "Il mio impegno – ha detto Bambini - sarà quello di lavorare in squadra con i dirigenti di Coldiretti per valorizzare il ruolo del made in Sondrio nelle filiere agroalimentari della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti, in una chiave moderna, sostenibile e con alto valore aggiunto anche per il consumatore finale".