Salita del Mortirolo, la strada di Pantani a rischio chiusura. Il sindaco: “Servono soldi per allargarla e asfaltarla”

Mazzo di Valtellina (Sondrio) – Trovare i soldi per mettere in sicurezza e riqualificare la salita del Mortirolo ed evitare così la chiusura al traffico e ai ciclisti. Il comitato Amici del Mortirolo ieri ha chiaramente chiesto di chiudere la salita a causa della pericolosità del manto stradale e di una carreggiata che non consente il transito simultaneo di una vettura e di un ciclista in assoluta sicurezza. “Quella degli Amici del Mortirolo è una provocazione ma se non si riusciranno a trovare i fondi necessari per riqualificare la salita allora potrei essere costretto a chiudere la strada – dice il sindaco di Mazzo in Valtellina Franco Saligari –, anche perché la responsabilità, in caso di un sinistro dovuto alle pessime condizioni del manto stradale, ricadrebbe sulla figura del sindaco. Quindi io sarei costretto a tutelarmi”. Nessun dubbio sull’importanza turistica della salita del Mortirolo, quella conosciuta in tutto il mondo per le imprese di Pantani.

“Siamo tutti concordi sul valore turistico, per la provincia di Sondrio ma anche per la Lombardia e l’Italia, di una salita che richiama ogni anno, da maggio ad ottobre, qualcosa come 20.000 ciclisti. E allora se è così importante è chiaro che vanno investiti dei soldi per la sua manutenzione e la sua messa in sicurezza. La carreggiata è stretta, il passaggio simultaneo di un’auto e di un ciclista è quantomai problematico. Noi abbiamo commissionato uno studio di fattibilità che prevede l’allargamento della sede stradale di 1 metro almeno per tutti gli 8 chilometri della salita così da renderla più sicura. E poi va rifatto il manto stradale. A Mazzo la salita non porta nulla, in termini economici, perché i ciclisti di qui transitano solo e non si fermano, sono di passaggio. Dobbiamo trovare il modo di far convivere chi percorre la strada con mezzi agricoli o con auto, chi ha le baite nella zona, e i ciclisti… Per far questo non resta che allargare e mettere in sicurezza, con i guardrail dove servono: ci vogliono i soldi che noi come comune non abbiamo”.