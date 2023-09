Salita al campanile per ammirare dall’alto colline e grattacieli

La città vista dall’alto con il Gruppo Fai Giovani Pavia. Sabato 30 visita alla chiesa del Carmine con salita al campanile (due turni dalle 10.45 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 con 5 turni e ultima visita alle 17). È il punto più alto di Pavia, da dove si vedono le colline dell’Oltrepo e i grattacieli di City Life a Milano. Dalla sacrestia, in fondo alla navata destra, si salgono 221 gradini e si giunge alla cella campanaria, a 75 metri. Prenotazione obbligatoria sul portale Fai Prenotazioni (5 euro per gli iscritti Fai, 7 per i non iscritti). La salita è vietata ai minori di 14 anni e ai cardiopatici.