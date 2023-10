Salita ai Piani d’Erna. Anpi ricorda la battaglia contro i nazisti

Salita ai Piani d’Erna, per ricordare quanto successo 80 anni fa, il 17 ottobre 1943: i rastrellamenti e la battaglia dei Piani d’Erna durata quattro giorni. La organizzano domenica soci e sostenitori dell’Anpi. A Erna, dalla metà di settembre del ‘43, erano stanziati i partigiani della Carlo Pisacane, una delle prime formazioni partigiane in Lombardia, che si opposero all’avanzata dei nazisti. Il ritrovo domenica è alle 8.30, alle 10.30 per chi sale in funivia. Alle 11 la cerimonia, poi un incontro storico e il pranzo al Rifugio Marchett.