Rovinosa caduta Grave pensionato

Sono gravissime le condizioni di un uomo di 71 anni, che ieri mattina pochi minuti dopo le 10 è caduto, mentre stava percorrendo a piedi via Sant’Iorio a Garzeno. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche, a causa del trauma cranico rimediato battendo violentemente la testa, e sono andate man mano peggiorando. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha fatto intervenire l’elisoccorso. L’elicottero di Sondrio, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è arrivato alle 11.30, ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Solo nelle prossime ore, sarà possibile valutare come sta reagendo alle cure. La caduta è stata del tutto accidentale, anche se al momento non è stato possibile capire se il pensionato sia inciampato in un ostacolo o caduto per un malore. Pa.Pi.