"Rotonda alla Sassella. Si va avanti"

La rotonda della Sassella si farà e sarà costruita secondo il progetto che ha concluso il lunghissimo iter procedurale. Punto. La risposta del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini all’interpellanza dei consiglieri comunali del Partito democratico, che chiedevano di prendere in esame il parere contrario della Sopraintendenza (non vincolante), è stata chiarissima. Quelle date in consiglio sono state risposte puntuali. "Il nodo della questione - precisa il sindaco Scaramellini - è che il progetto ha seguito un lungo iter procedurale, è passato per modifiche e aggiustamenti, tra cui quelli proposti dal Comune, è stato sottoposto a valutazioni a diversi livelli ottenendo sempre pareri positivi se si eccettua quello della Soprintendenza, l’unica voce discordante che si è levata su un’opera fondamentale per il nostro territorio. La risposta che mi sento in dovere di dare è ai cittadini, che giustamente si lamentano per le code di ogni giorno. Reclamano una soluzione e lo svincolo è una soluzione accettabile, considerando tempi e costi. Il mio impegno di sindaco è quello di vigilare e di sollecitare affinché l’opera venga realizzata prima possibile. Lo ribadisco: l’opera è innanzitutto necessaria. La presa di posizione della Soprintendenza appare oltremodo sorprendente anche in considerazione del fatto che Anas, come dichiarato in conferenza decisoria dal suo dirigente apicale, aveva interloquito con la Soprintendenza stessa e aveva in seguito apportato al progetto le modifiche richieste". Alle tre domande formulate dal gruppo del Pd, il sindaco Scaramellini risponde evidenziando una posizione chiara e palese. "Non si ritiene che la Commissione possa svolgere la funzione di "elaborare soluzioni alternative da proporre" a tecnici con formazione ed esperienza specifiche.