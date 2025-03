Rombano i motori con la Mille miglia

La Coppa delle Alpi farà tappa in Valtellina. La storica competizione invernale di regolarità per auto storiche, organizzata da 1000 Miglia e ormai giunta alla sua quinta edizione, transiterà anche sulle strade valtellinesi e permetterà a residenti e turisti di godere uno spettacolo unico. È infatti sempre emozionante vedere sfrecciare, belle come mai, le vetture più "vecchiette", ma ancora in formissima, quelle che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e mondiale.

Il mondo delle auto storiche è in continua espansione e coinvolge migliaia di appassionati e anche in Valtellina ce ne sono parecchi. La Coppa delle Alpi è una gara di regolarità per auto storiche, una specie di "Mille miglia" in versione invernale. La zona interessata dal passaggio delle auto storiche sarà quella della media e dell’Alta Valle. Giovedì 13 marzo, infatti, dopo un "timbro" all’Aprica il torpedone delle auto storiche della Coppa delle Alpi farà sosta a Tirano per il pranzo in gara. Poi le vetture passeranno per Grosio e saliranno nella Magnifica Terra con un passaggio in centro a Bormio (con controllo timbro nella centralissima Piazza del Kuerc). Giunti nei pressi di Livigno, partner ufficiale della manifestazione, i partecipanti svolgeranno altre attività sportive. E poi il gran finale con la sosta in centro a Livigno per un coffee break. F.D’E.