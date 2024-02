Rock e canzone d’autore. Omaggio a De Andrè e alla Premiata Forneria

Sabato al Teatro Galleria un concerto leggendario. Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e Pfm in concerto“, la prog band torna sui palchi italiani con Pfm canta De André Anniversary“, un tour per celebrare il sodalizio con il grande cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti brani tratti da “La buona novella“, rivisitati dalla band. Al concerto tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore Pfm) con le sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.