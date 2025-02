Rimane in bilico sull’auto, salvato dai pompieri

Attimi di paura ieri pomeriggio a Villa di Tirano lungo una strada secondaria, via Boniscetti, che si snoda con una certa pendenza tra i boschi. Qui attorno alle 16.30 un uomo di 30 anni è uscito di strada in prossimità di una curva ed è rimasto in bilico a bordo della vettura, in una posizione "al limite" e dunque a forte rischio ribaltamento con esiti che sarebbero potuti essere anche molto seri.

I soccorsi si sono portati rapidamente sul posto in codice rosso, così come pure i Vigili del Fuoco, presenti con tre squadre più l’autogru, rivelatasi fondamentale per rimettere in carreggiata (nel vero senso del termine) l’automobile. Sta bene l’uomo che si trovava al volante, tanto che dopo lo spavento iniziale non ha avuto bisogno di alcuna cura e la missione dell’automedica intervenuta è stata dichiarata "conclusa in posto".

Sempre sul fronte degli interventi di Areu, diversi anche ieri quelli sulle piste da sci per infortuni sportivi, tra questi il più serio si è verificato nel primo pomeriggio sulla pista Nana a Chiesa in Valmalenco. Qui uno sciatore di 48 anni è stato soccorso in codice giallo – indice di media gravità - ed elitrasportato all’ospedale di Sondalo. S.B.