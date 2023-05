Ricca l’Estate canturina Conta 63 appuntamenti

Si preparano a un’estate di feste all’aperto a Cantù dove, da qui a settembre, l’Amministrazione comunale con l’aiuto dei privati ha programmato oltre 63 eventi, per un totale di 106 giornate. Due le location principali dell’Estate Canturina, Piazza Garibaldi e Parco Martiri delle Foibe, ma gli appuntamenti si snoderanno per tutta la città, coinvolgendo le vie del centro, Largo XX Settembre, il Teatro Comunale San Teodoro e il Teatro Fumagalli di Vighizzolo, le parrocchie e intere frazioni.

"Abbiamo cercato di creare continuità tra gli eventi primaverili e quelli estivi - spiega l’assessore alla Cultura, Isabella Girgi - per offrire ai cittadini un’esperienza che li accompagni nell’arco di tutto l’anno, o quasi. L’obiettivo è quello di riportare le persone a vivere la piazza, le vie del centro e tutta Cantù, anche le frazioni: Cantù è Fecchio, è Vighizzolo, Asnago. Questo calendario di eventi è quindi da inserirsi in un progetto più ampio di rivitalizzazione delle frazioni. Attraverso gli eventi vogliamo riscoprire anche quella Cantù rimasta per troppo tempo nascosta". Si comincia il 2 giugno con la festa in centro città, in piazza Garibaldi, per proseguire poi nelle frazioni. Sono ben quattro gli appuntamenti in programma a Vighizzolo (Laser Show 14 giugno, Trofeo Ti Aido e Palio dei Rioni 25 giugno, Concerto Banda Giuseppe Verdi 20 giugno, Notte Bianca 8 luglio), due in programma a Fecchio (Miss Italia 4 giugno e Torneo di calcetto con dj set 15 e 16 luglio).

Asnago, invece, sarà animata tutti i fine settimana, clima permettendo, da corsi e iniziative sviluppate nell’ambito del progetto Sport Nei Parchi, organizzato dall’Amministrazione comunale e Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con quattro ASD. Tanti gli appuntamenti per anzani e famiglie: sabato 16 e domenica 17 in Piazza Garibaldi ci saranno incontri, balli, laboratori per i meno giovani. R.C.