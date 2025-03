Recruiting Day: un ponte tra domanda e offerta

Oltre un centinaio di persone hanno partecipato al Recruting Day per favorire l’incontro tra domanda e offerta. All’iniziativa hanno aderito undici aziende del territorio, Informagiovani, sette enti accreditati per agenzie di somministrazione, cinque enti che si occupano di formazione e lavoro, l’Unione Commercio e Turismo di Sondrio e il referente Eures.

Nel corso dell’incontro gli aspiranti dipendenti si sono confrontati con le aziende e oltre ai loro curriculum hanno ricevuto informazioni utili sui profili maggiormente ricercati. L’evento è stata anche l’occasione per presentare il progetto VALT – Valtellina Appetibile al Lavoro Turistico, che mira a formare addetti altamente qualificati per rispondere alla crescente domanda, a livello regionale, di servizi turistici di eccellenza.

Il progetto mette a disposizione quattro corsi riservati a lavoratori disoccupati tra i 18 e i 64 anni per lavorare come stagionali nel turismo. Le lezioni si concentreranno tra aprile e maggio e gli indirizzi previsti sono cameriere di sala (con i corsi in programma a Morbegno), addetto alla reception (Enaip Sondalo), chef (Apf Valtellina al Vallesana di Sondalo), direttore d’albergo (Its Academy Agroalimentare).

R.C.