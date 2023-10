Realtà alpine riunite. Tavolo in Germania

Il futuro delle acque alpine e la rappresentanza giovanile sono stati al centro dell’assemblea generale dell’associazione "Alpine Town of the Year", che si è svolta a Sonthofen (Germania), alla quale ha preso parte, in rappresentanza del Comune di Sondrio l’assessore alla Cultura e istruzione, Marcella Fratta con il consigliere comunale Maria Giordano e la dirigente del settore Servizi culturali Silvia Bertini.

Il primo appuntamento dell’assise, con le venti città alpine di sei Paesi europei, Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera, si era svolto nel marzo scorso a Sondrio. Nell’occasione era stato ufficializzato il reintegro nell’associazione di Sondrio che, dopo la nomina del 2007, ne era uscita. A unire queste città sono le sfide e le affinità, le ambizioni e le problematiche con l’opportunità di apprendere le une dalle altre, di ricercare soluzioni condivise e di promuovere iniziative. "È stato un momento di confronto molto utile - sottolinea l’assessore Fratta - La presenza dei giovani ha rappresentato un grande valore aggiunto e ci auguriamo di poter costituire anche nella nostra città un comitato di giovani che si confrontino sul futuro delle Alpi". F.D’E.