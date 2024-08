Raccolta funghi. C’è il servizio di controllo

Raccogliere funghi è un’attività bellissima che regala tante soddisfazioni. Trovare un porcino o un finferlo, tanto per citare i più comuni, è emozionante e mangiare a tavola i funghi raccolti nel corso di una bella passeggiata, magari con amici o con la famiglia, è molto soddisfacente. Ma i funghi bisogna riconoscerli perché l’ingestione di quelli velenosi può essere anche letale e, purtroppo, i casi di morte non sono così rari. A questo proposito torna operativo, dal 1° agosto al 31 ottobre, l’Ispettorato Micologico di Ats Montagna, il servizio di riconoscimento di funghi spontanei freschi. "In questo modo è possibile consumare i funghi raccolti in piena sicurezza – dicono da Ats – dopo il controllo eseguito da esperti micologi". Dal 1° agosto al 30 novembre è attivo anche il Servizio Pronta reperibilità micologica, allertato dai presidi ospedalieri in caso di sospetta o accertata intossicazione da consumo di funghi.

La vendita e/o la somministrazione in attività commerciali di funghi spontanei freschi prevede la certificazione degli stessi da parte del micologo di Ats Montagna. L’intervento in questo caso prevede un pagamento secondo la tariffa regionale. Il riconoscimento chiesto da privati, per il consumo diretto, è invece gratuito. A Sondrio l’ispettorato è in via Stelvio 25, alpadiglione nord dell’ospedale, 3° piano (0342555126), a Morbegno è in via Martinelli 13 (0342643266 o 0342555126), a Chiavenna è in piazza Corbetta 1 (034367304 o 0342555126), a Tirano in via dei Cappuccini 4 (0342707225 o 0342555126). Tutti ricevono solo su appuntamento telefonico. A Bormio, in via Agoi 8, uffici aperti il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.30 (0342909250 o 0342555126).

F.D’E.