Pupi Avati al debutto del suo ultimo film al “Nuovo Aquilone“

Il grande regista Pupi Avanti al cinema direttamente in sala al Nuovo Aquilone di Lecco per presentare di persona la sua ultima opera "La quattordicesima domenica del tempo ordinario". Quest’oggi il maestro del cimena è ospite del parroco monsignor Davide Milani durante le due proiezioni delle 17.30 e alle 21. È la quarta volta che Pupi Avati fa visita alla di comunità del centro di Lecco. Nel suo ultimo capolavoro racconta di due ragazzi che si promettono amicizia per sempre. Gli attori sono Gabriele Lavia, Lodo Guenzi e Edwige Fenech che segna il suo ritorno sul grande schermo.