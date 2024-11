Provinciale . Riapertura dopo la frana

Ancora qualche giorno e poi la strada provinciale che dalla frazione Tresenda porta a Teglio verrà riaperta al traffico. L’importante arteria, una di quelle che collega Teglio al fondovalle in direzione Tirano, a metà ottobre era stata interessata da una frana, seppure di modeste dimensioni, che ha costretto le autorità a decretarne la chiusura. Alcuni muretti a secco, posti a monte del tratto stradale della provinciale numero 21 poco sopra il cimitero di Tresenda, lo scorso 19 ottobre hanno ceduto, a causa probabilmente delle forti piogge dei giorni precedenti, e sono scivolati sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento, su quel tratto di una strada piuttosto trafficata, non passava nessun veicolo e quindi la frana non ha provocato danni a persone ma il versante, evidentemente fragile, ha avuto bisogno di lavori per la messa in sicurezza. "I lavori di competenza comunale (sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte, ndr.) sono stati ultimati lo scorso 13 novembre – dice il sindaco di Teglio Ivan Filippini - e la comunicazione di fine lavori è stata trasmessa immediatamente alla Provincia di Sondrio. La riapertura della strada, infatti, è vincolata al completamento dei lavori da parte della Provincia".

L’amministrazione comunale tellina, per poter effettuare i lavori, ha attivato un "pronto intervento" finanziato da Regione Lombardia. "L’importo totale dei lavori è di circa 108.000 euro e verranno finanziati per circa 99.000 euro da Regione Lombardia. Ora la Provincia deve eseguire il ripristino muri e dei guard-rail oltre ad alcune opere accessorie. Lavori che inizieranno a breve e dovrebbero finire verso la fine della prossima settimana". F.D’E.