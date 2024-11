Problema sociale: "L’overtourism va contenuto"

Aumentare l’edilizia popolare per permettere a determinate fasce di lavoratori di trovare un alloggio e di trovarlo pagando un affitto decente. Questa è una delle soluzioni alla problematica della difficoltà di trovare appartamenti in affitto in un po’ tutta la provincia di Sondrio, capoluogo di provincia compreso, proposte dal segretario generale CGIL Sondrio. "Ci sono alcuni fattori che incidono sulla mancanza di disponibilità di appartamenti e degli affitti assai cari di quelli che invece sono affittabili – dice Guglielmo Zamboni -. In primis c’è la problematica degli affitti a breve termine che di fatto sottrae, diciamo così, appartamenti al mercato e fa lievitare i prezzi. A questo proposito i prezzi degli affitti in provincia di Sondrio, a mio modo di vedere, sono alti e affatto giustificati. Ormai siamo sui livelli di quelli di alcune città piuttosto grandi".

In tanti si trasferiscono in provincia di Sondrio per lavoro o si vorrebbero trasferire. "Certamente, e per loro trovare un affitto a prezzi decenti è diventato davvero difficile. Pensiamo ai lavoratori del settore scolastico o di quello sanitario che devono salire in provincia di Sondrio perché hanno vinto un concorso o perché hanno trovato un posto di lavoro. Molte volte sono costretti a rinunciare. Se poi la località è vicina al confine con la Svizzera il problema è maggiore, coi prezzi ormai schizzati alle stelle". Un problema ben noto anche nelle altre province lombarde che confinano con la Svizzera, come Varese e Como, dove la domanda di alloggi da parte dei frontalieri fa schizzare la domanda e provoca l’aumento degli affitti. A Sondrio però hanno delle idee per risolvere il problema.

"Innanzitutto rafforzare l’edilizia agevolata, la costruzione di case popolari ma anche politiche che mirano a disincentivare i proprietari degli appartamenti dal non affittare alcuni immobili se non a prezzi altissimi. Due soluzioni che noi proponiamo da anni, ma che nessuno pare voler prendere in considerazione. Siamo però arrivati ad un punto in cui trovare un appartamento in affitto è diventato veramente molto difficile. Ci sarebbero anche alcuni edifici di proprietà pubblica che potrebbero essere dedicati ad appartamenti in affitto per alcune categorie. Il problema è grave e di anno in anno le cose peggiorano e di certo non solo in provincia di Sondrio ma un po’ in tutta Italia. Quindi sarebbe bene sedersi attorno ad un tavolo e trovare al più presto una soluzione".

Fulvio D’Eri