Prende l’auto della madre. Minorenne si schianta a Lipomo

Ha preso l’auto della madre senza permesso, e soprattutto senza aver mai preso la patente. Il ragazzo, 17 anni residente ad Asso, giovedì sera si è messo alla guida del veicolo, una Fiat Croma, con la quale ha percorso parecchi chilometri, e raggiunto la statale Briantea. Arrivato a Lipomo, all’altezza della rotonda di via Rovascio, ha perso il controllo dell’auto, non è più riuscito a governarla e ha avuto un incidente. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma sul posto, per svolgere i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albate che, al momento di identificare il ragazzo, si sono resi conto di avere a che fare con un minorenne, che non aveva ancora conseguito la patente.

È stato quindi sanzionato per la guida senza patente e per altre violazioni del codice della strada, mentre il veicolo è stato messo sotto sequestro amministrativo, in attesa di restituirlo – danneggiato dall’incidente - alla proprietaria, la madre del diciassettenne.