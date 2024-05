Prende il via il Book Festival. Venti momenti per grandi e bimbi

Una ventina di appuntamenti con scrittori, attività per bambini e ragazzi, una mostra sull’arte del Kintsugi con visita guidata, il corso di scrittura e lo slam poetry. Da sabato 18 a domenica 26 maggio, torna con la seconda edizione Barzanò Book Festival, una settimana di iniziative diffuse sul territorio comunale dedicate al libro, alla lettura e alla narrazione.

Si parte sabato 18 maggio alle 17 nella Canonica di San Salvatore con Rosalba Piccinni, che presenta "Lo dicono i fiori", seguito alle 18 da Stefano Bianchi con "My David Bowie". Domenica 19 alle 16, sempre all’interno della Canonica, sarà ospite Bianca Pitzorno, "Giuni Russo. Da un’estate al mare al Carmelo", affiancata dalla scrittrice Nicoletta Sipos, seguita alle 17 con la visita guidata alla mostra "Krista Kintsugi. Armonia tra natura e uomo", di Maria Cristina Azzarello. Un percorso espositivo con opere che sono il risultato di una continua ricerca e studio di una tecnica tradizionale giapponese millenaria, il Kintsugi, diverse sia per tecnica che manifattura. Tra i tanti eventi in programma, alcuni dei quali riservati alle scuole di ogni grado, mercoledì 21 alle 15.30, il Centro di promozione sociale nella sede di via Pirovano 7, ospita lo scrittore erbese Emilio Magni, e mercoledì 22 maggio alle 21, Canonica di San Salvatore di via Castello, appuntamento con il giornalista Paolo Moretti e il libro "Sangue e fango". Una ricostruzione della strage di Erba. Pa.Pi.