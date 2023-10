Premiate altre 20 attività storiche a Sondrio: "Orgoglio della Valtellina"

Un marchio identificativo per le nuove attività storiche dislocate nel territorio della provincia di Sondrio. Sono stati conferiti ieri, alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, i marchi identificativi di "attività storica" riconosciuti da Regione Lombardia a 20 soggetti tra negozi, locali e botteghe artigiane valtellinesi. "Questo riconoscimento - ha affermato Guidesi - premia un protagonismo economico e sociale per il ruolo e il servizio che svolgono per le Comunità in cui sono inserite. Queste sono realtà che sanno rinnovarsi, pur mantenendo viva la tradizione. Realtà che supportiamo con diversi strumenti tra i quali un bando specifico". Insieme all’assessore Guidesi ha consegnato il "marchio identificativo" anche la presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Loretta Credaro. "Questa sta diventando una ricorrenza annuale - ha detto Credaro - e il fatto che sia diventata itinerante, grazie all’assessore Guidesi, ci fa molto piacere". I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 11 negozi storici, 7 locali storici e 2 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in provincia di Sondrio, che ora comprende in totale 199 imprese. A seguire l’elenco delle attività storiche della provincia di Sondrio. A Buglio in Monte è stato premiato il Bar Trattoria San Fedele, a Caspoggio il Ristorante Lo Scoiattolo, a Cercino la Mobili De Pianto, a Chiesa in Valmalenco la Alimentari Guerra, a Gerola Curtoni Sport, a Grosio Mosconi Mechi, a Livigno la Botia Cantoni e il Ristorante Camana Veglia, a Mese il negozio Salvagni Nevv, a Morbegno la Falegnameria Dell’Oca e il negozio Zuccoli, a Sondrio il Bundin Frutta, Rota abbigliamento e al Vecchio Mulino, a Tirano Rinaldi Auto, a Torre S. Maria la Salumeria Cometti e Ristorante Al Prato, a Traona la Salumeria Baraiolo, a Valmasino Albergo Bucaneve e a Valdisotto il Bar Ristoro Laghetti. F.D.E.