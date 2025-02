"Più controlli dopo la rapina". Il prefetto rassicura il sindaco

Dopo la rapina da parte di tre nordafricani ai danni di un minorenne nella notte tra sabato e domenica, il sindaco di Albosaggia non aveva usato mezze parole: "Noi abbiamo il dovere di garantire ai nostri giovani il diritto di divertirsi, fa parte del loro percorso di crescita. O ci facciamo carico di questa situazione e cerchiamo di porre fine a questa emergenza oppure il rischio è che anche la nostra Valle tranquilla diventi come l’hinterland milanese".

Una risposta concreta alle preoccupazioni di Graziano Murada non è tardata ad arrivare: i controlli in zona Porto ad Albosaggia, teatro della rapina e di altri episodi di microcriminalità, saranno potenziati. A garantirlo il prefetto Anna Pavone (foto), che il sindaco ha pubblicamente voluto ringraziare attraverso l’account Facebook InformAlbosaggia per la tempestiva disponibilità dimostrata. "È un segnale importante per tutta la comunità – sottolinea il primo cittadino - Ho apprezzato la chiarezza e la concretezza con cui il prefetto Pavone ha affrontato le criticità da me riportate".