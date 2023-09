Perde la vita in Svizzera cercando funghi. È caduto nel torrente

Si è recato da solo a cercare funghi, domenica, nella zona di Miralago, in Svizzera, appena oltre il confine di Piattamala a Tirano. Nel tardo pomeriggio del giorno festivo, tuttavia, la moglie non riusciva più a mettersi in contatto con lui e quindi, preoccupata, ha lanciato l’allarme. Si è messa in moto un’imponente macchina di ricerche, sotto la guida della Polizia Cantonale dei Grigioni, con la Rega, il Soccorso Alpino del Bernina con cani addestrati da ricerca, unitamente ai Vigili del fuoco di Poschiavo, per un totale di circa trenta soccorritori. Le battute sono state sospese poco prima delle 3 di notte e riprese ieri alle prime luci dell’alba. E, attorno alle 9, una squadra ha trovato il cercatore di funghi purtroppo deceduto nel ghiaione sopra il lago, vicino al torrente Crodaloc, nell’area di Camp Martin. Ad avere perso la vita è stato un valtellinese, probabilmente scivolato nel corso d’acqua lungo un ripido pendio. Informata del ritrovamento la Polizia di Frontiera che ha incaricato del trasporto della salma in Valtellina le Onoranze Funebri Cavenaghi di Tirano: la vittima della disgrazia è Simone Franceschini, 50 anni, di Villa di Tirano. Michele Pusterla