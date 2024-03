Percorsi nell’arte. I pittori italiani degli anni ’50

Pittori italiani degli anni Cinquanta in mostra a Lecco. Apre il 15 marzo a Palazzo delle Paure e prosegue fino al 30 giugno la mostra “La pittura italiana degli anni Cinquanta“ a cura di Simona Bartolena. L’evento rientra nel ciclo espositivo di Percorsi del Novecento. Verranno esposte opere di Afro, Chighine, Vedova, Burri, che impiegavano la materia e il colore come mezzi espressivi liberi e potenti, di pittori che reinterpretarono la figurazione sotto una nuova luce, come Ennio Morlotti e Mattia Moreni, e gli esponenti del Realismo esistenziale quali Mino Ceretti e Bepi Romagnoni, chiusi nel loro doloroso nichilismo.