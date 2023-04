Patron Pirelli Dalla povertà al successo

Una mostra per ricordare e conoscere Giovanni Battista Pirelli, il patron dell’omonimo colosso industriale. È in corso da ieri a Varenna, dove Pirelli, che è stato anche un politico, è nato il 27 dicembre 1948 e dove è cresciuto da bambino, una circostanza poco nota. Era il figlio del prestinaio del paese. "Nacqui in una modestissima casa, ove uniche dovizie erano la rettitudine e l’operosità", disse proprio durante la cerimonia di nomina a senatore. La mostra è allestita nella chiesa di Santa Marta. Resta aperta fino al 25 aprile. Si intitola "Pirelli, una storia d’impresa: industria, persone, cultura e innovazione. Giovanni Battista Pirelli, da Varenna allo sviluppo di una grande azienda internazionale".