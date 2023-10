La Svizzera scommette sul Passo dello Spluga: 20 milioni per il restyling della via storica

CHIAVENNA – Non una semplice strada, ma un vero e proprio bene nazionale il Passo dello Spluga, almeno per il governo del Canton Grigioni, che ha destinato quasi 19 milioni di franchi, poco meno di 20 milioni di euro, per un progetto di ristrutturazione della strada che porta al confine con l’Italia.

La strada rientra nell’elenco delle vie storiche della Svizzera e lo stanziamento servirà per garantire la messa in sicurezza di un tratto lungo 2,6 chilometri, da “In da kurza Chera“ a “Galerie“. In particolare l’intervento prevede la sistemazione della carreggiata e dei ponti che si presentano molto ammalorati a causa del gelo invernale. Si tratta della prosecuzione dell’intervento di recupero dell’intera strada che sale al passo, già iniziato negli anni scorsi: sono già stati sistemati i primi quattro tornanti che precedono il nuovo cantiere e il tratto successivo fino al confine, questo cantiere consentirà di completare l’opera.

La strada verrà ampliata fino a raggiungere l’ampiezza massima di 5,2 metri, una garanzia anche per i ciclisti che, soprattutto durante la bella stagione, amano salire da Splugen fino a Chiavenna e adesso potranno farlo con sufficienti garanzie di sicurezza. Fanno parte dell’inventario delle vie storiche svizzere oltre tremila strade censite nell’arco di vent’anni, dal 1983 al 2003, per un totale di 654 chilometri.

Tra le strade di comunicazione catalogate, spiccano la vecchia strada romana del Gran San Bernardo, la strada delle diligenze a Vernayaz (Vallese), il canale di Entreroches a La Sallaz (Vaud), le Gole del Piottino in Leventina (Ticino), come pure altri sentieri, mulattiere e ponti in pietra. A livello federale c’è un progetto di tutela e preservazione di queste antiche vie finanziato in parte con fondi federali e in parte con le risorse dei singoli Cantoni.