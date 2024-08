Passi alpini solo per ciclisti. Strade di montagna chiuse con la rassegna Enjoy

Si chiudono i passi ai motori e si aprono alle emozioni che solo le escursioni a bici, a piedi o con qualsiasi mezzo non motorizzato possono dare. È ormai tutto pronto per le tappe di fine estate della Enjoy Stelvio Valtellina, la kermesse non competitiva che prevede la chiusura al traffico motorizzato di alcuni dei principali passi alpini della provincia di Sondrio. Incominciata a giugno, la manifestazione è poi proseguita nel mese di luglio incontrando i favori dei cicloamatori ma anche di chi ha deciso di salire a piedi o con altri mezzi non motorizzati sui tanti passi valtellinesi. Passi come Stelvio, Mortirolo e Gavia che hanno, tra l’altro, fatto la storia del ciclismo, luoghi nei quali Coppi e Pantani, tanto per citarne due dei più famosi, hanno scritto pagine indelebili del ciclismo mondiale. L’iniziativa Enjoy Stelvio Valtellina rientra nel progetto di promozione del cicloturismo 2024 della Provincia di Sondrio. Tutte le giornate proposte fino ad ora hanno riscosso un buonissimo successo, Enjoy Stelvio Valtellina sta diventando ormai un appuntamento fisso dell’estate in provincia di Sondrio, una di quelle che ha investito e investe maggiormente nello sport quale veicolo per trainare il turismo e sul cicloturismo, e ogni anno si aggiunge una nuova ed entusiasmante ascesa. Il programma prevede per giovedì 29 la chiusura del passo del Mortirolo, da Sernio, con la strada che rimarrà off limits per macchine, moto e tutti i veicoli a motore (dalle 9 del mattino alle 13 da Sernio – dorsale fino al Passo Mortirolo). E proprio questa è la "salita-novità" della stagione. Venerdì 30 a chiudere sarà proprio la salita ai Laghi di Cancano, con la strada chiusa dalle 9 alle 13 dalla località Fior d’Alpe, in Valdidentro. Il programma del mese termina sabato 31 agosto quando sarà chiusa la strada del Passo dello Stelvio, scalata Cima Coppi – 22^ edizione -, dalle 8 alle 16 dalla località Bagni Vecchi, Bormio, e dalla località Trafoi (Bz) e da Santa Maria in Val Müstair (Svizzera). Domenica 1° settembre sarà la volta del Passo Gavia, con strada chiusa dalle 9 alle 13 da Santa Caterina Valfurva e da S. Apollonia (Bs), mentre il gran finale sarà l’8 settembre con la salita a Campo Moro – Lanzada, con strada chiusa dalle 9 alle 13 da Lanzada (Centro Sportivo Pradasc in Valmalenco).