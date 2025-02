Parco pubblico. I consigli dei ragazzi

BORMIO (Sondrio)Piccoli amministratori crescono a Bormio dove nei giorni scorsi è stato eletto il Consiglio comunale dei Ragazzi con un mandato molto ambizioso: realizzare in paese un parco giochi su misura per tutti i bambini. Con questo programma è stato eletto il baby sindaco Daniel Cantoni, che succede a Gioele Del Regno, insieme al suo vice Mattia De Lorenzi e gli assessori Viola Giacomelli, Lucia Occhi ed Elia Cicona. Ad affiancarli nell’impresa l’assessore Emilia Pedranzini che farà loro da tutor insieme alla dirigente Elena Panizza e le Stefania Viviani e Monica Vitalini. "Siamo entusiasti di questo progetto che prosegue con la seconda edizione - sottolinea l’assessore - felici per l’impegno dimostrato dai ragazzi. Riteniamo che possa essere utile per favorire in futuro la partecipazione diretta alla vita amministrativa e per formare cittadini responsabili e consapevoli delle dinamiche democratiche. Coinvolgerli sin da piccoli, spiegando loro come lavora la macchina amministrativa, crediamo sia il modo migliore per far crescere in loro l’interesse nei confronti dell’amministrazione pubblica, per sviluppare una cittadinanza attiva".Il progetto del nuovo parco pubblico inclusivo verrà portato avanti dai ragazzi che dovranno individuare le attrezzature e i giochi da installare, predisporre un progetto, valutare i costi e i tempi di realizzazione. Un compito che li impegnerà nei prossimi mesi e vedrà impegnati non gli alunni delle classi quinte, ma anche tutti gli altri bambini dell’istituto bormino che contribuiranno a seconda della loro età, con disegni e laboratori scolastici su misura. Alla fine toccherà al sindaco Silvia Cavazzi, con l’aiuto del consiglio comunale "dei grandi", trasformare i loro sogni in realtà.

Roberto Canali