Parco Orobie Escursioni con le guide

Al parco con le guide per scoprire le Orobie valtellinesi. Favorire il turismo lento e sostenibile, accompagnare chi apprezza i luoghi in tutti i loro aspetti, naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici: è l’obiettivo del Parco delle Orobie valtellinesi che ogni anno promuove l’iniziativa "Con le Guide nel Parco". Da maggio a ottobre, da primavera ad autunno inoltrato, sono 57 le proposte dedicate ad appassionati di tutte le età, più o meno impegnative, che toccano l’intero territorio del Parco, dal monte Legnone alla Val Belviso, da Piantedo ad Aprica.

Un programma intenso, vario e inclusivo come sottolinea il presidente del Parco, Doriano Codega (al centro nella foto): "Vogliamo che la gente scopra il Parco nella sua totalità e il modo migliore è farsi accompagnare dalle nostre guide parco, professionisti esperti, adeguatamente formati, in grado di approfondire non soltanto le peculiarità ambientali ma anche quelle storiche e culturali e di far comprendere la vera essenza di questo territorio straordinario". Un agile volantino, in distribuzione presso gli Uffici turistici, elenca le diverse proposte con i riferimenti delle guide parco, mentre con il qr code si può accedere a un catalogo digitale che dedica una pagina a ciascuna escursione offrendo una presentazione dettagliata e tutte le informazioni per i partecipanti. Alle uscite di tipo naturalistico, incentrate sugli aspetti geologici, floristici e faunistici, si uniscono le escursioni tematiche: il benessere con lo yoga, montagna e disabilità, la conoscenza del lupo, i campi estivi per bambini. Ma ci sono anche arrampicata, trekking e traversate. Si comincia l’11 maggio in Val Tartano con "Carga out, scarga out": biodiversità e paesaggio da conoscere attraverso la pratica dell’alpeggio, camminando da un maggengo all’altro. F.D’E.