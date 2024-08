Pane di segale, salumi e birre. Al debutto “Valtellina 100%“

È ormai ai nastri di partenza la stagione del debutto del “Valtellina 100%“, novità assoluta dell’estate sondriese. L’appuntamento, ideato e organizzato dall’Associazione mandamentale dell’Unione commercio e turismo in collaborazione con Sondrio Shopping, è in agenda per il prossimo giovedì 8 agosto, con inizio alle 18. La nuova manifestazione enogastronomica vuole essere un gustoso tributo ai prodotti del territorio: nei locali aderenti all’iniziativa, verranno infatti proposti speciali menù valtellinesi.

Si potrà assaporare il pane ottenuto impiegando la segale 100% Valtellina coltivata nei campi di Teglio, senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici, diserbanti o antiparassitari. Un tipo di pane che è strettamente legato alla storia locale: le sementi sono autoctone e hanno attraversato i secoli. Un progetto green che coniuga qualità e sostenibilità, varato nel 2016 dall’Unione commercio e turismo della provincia di Sondrio, attraverso l’Associazione panificatori e pasticceri attiva al suo interno, con la collaborazione di Coldiretti Sondrio. In tavola verranno serviti i salumi e la bresaola realizzati dai macellai presenti in Valle, i formaggi, le birre artigianali della provincia di Sondrio e i rinomati vini valtellinesi.

"È una novità assoluta dell’estate sondriese – afferma Stefano Scetti (nella foto), presidente dell’Associazione mandamentale di Sondrio dell’Unione commercio e turismo – che abbiamo deciso di organizzare per esaltare il rapporto tra prodotti tipici e territorio. Ci siamo attivati per coinvolgere i pubblici esercizi presenti in città, locali nei quali verranno proposti menù a tema, che valorizzano tutte le nostre produzioni locali".

“Valtellina 100%“ si affianca alle iniziative organizzate nell’ambito di Sondrio Estate 2024, ricco cartellone allestito dall’amministrazione comunale che giovedì 8 agosto, in piazza Garibaldi (a partire dalle 21) proporrà lo spettacolo “Serate di Nomadelfia“, con danze popolari di vari paesi. I giovedì di festa sondriesi, che hanno riscosso grande apprezzamento tra cittadini e turisti, proseguiranno poi con “Beer’n Bar“, appuntamento dedicato alla birra artigianale prodotta in Valtellina, di scena a Ferragosto, il 22 e il 29 agosto. In cabina di regia, l’Associazione mandamentale dell’Unione commercio e turismo e l’Associazione culturale Beertellina.

Fulvio D’Eri