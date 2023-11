Ospedale. Mozione in Consiglio

Sondrio Democratica, con una mozione, chiede al sindaco e all’amministrazione comunale di Sondrio un confronto e un aggiornamento costante sull’ospedale del capoluogo e sulla sanità provinciale. "Avevamo promesso di mantenere alta l’attenzione e così stiamo facendo – dicono Francesco Bettinelli (nella foto), Alessandro Spolini e Donatella Di Zinno -. Dopo l’interrogazione portata al Consiglio comunale di luglio, in cui chiedevamo conto della consapevolezza dell’amministrazione della situazione dell’ospedale, abbiamo depositato una nuova mozione che sarà discussa e votata nella seduta del 24 novembre. In occasione della prima interrogazione, pur non condividendo l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, troppo poco severo e pressante nei confronti di chi, a livello regionale, detiene la delega in materia di sanità, avevamo appreso che anche il sindaco si dichiarava insoddisfatto “per la situazione generale del nostro nosocomio“ e condivideva la necessità di “riportarlo all’altezza delle aspettative“".

Ma la situazione secondo Sondrio Democratica… non è cambiata. "In questi mesi nulla è cambiato, né le criticità né, tantomeno, i disservizi che si ripercuotono sui cittadini. Anzi, negli scorsi mesi è continuata la riduzione dei servizi specialistici e non è stato presentato dalla direzione strategica alcun progetto che tenga conto del ruolo del presidio del capoluogo nell’offerta sanitaria provinciale. Non abbiamo paura di ribadire tutto ciò…". La soluzione? "Riteniamo necessario che il Consiglio comunale sia costantemente informato e coinvolto su questi importanti aspetti. Non vogliamo però procedere con continue richieste sotto forma di interrogazioni… Per questo la mozione chiede espressamente che il sindaco si impegni a relazionare con cadenza regolare, e comunque sempre dopo ogni convocazione della Conferenza dei Sindaci". F.D’E.