Orso, lince e lupi: "I nostri boschi puliti e ricchi"

Orso, lince e lupi scelgono Livigno per una “vacanza“ all’insegna della natura. La scorsa estate un orsetto si aggirava per Livigno, rovistava nei cassonetti, mangiava quel che trovava e poi tranquillamente, in orario notturno, tornava nei boschi. Di lupi nelle vie livignasche dello shopping non se ne sono ancora visti, ma anche loro stazionano nei pressi di Livigno: sul territorio svizzero al passo del Forno c’è infatti un branco. Nel canton Grigioni si stimano oltre 100 lupi. E nei giorni scorsi sulla strada del Foscagno è stata avvistata una bellissima lince, probabilmente proveniente dalla vicina Engadina, dove è stata vista più volte e dove pare ce ne siano già alcune dopo la riapparizione nel 2023. Avere la visita di questi animali selvatici non deve far paura: è indice che i boschi sono puliti e ricchi di fauna, specie ungulati, il pasto preferito per esempio della lince, come ricorda Maria Ferloni, tecnico faunistico della Provincia.

"La presenza della lince a Livigno non mi sorprende – dice lo zoologo sondriese Paride Dioli – ricordiamoci che questo animale è piuttosto diffuso a sud delle Alpi. Non è una rarità nemmeno trovare lupi e orsi, presenti nei boschi, la presenza di questi animali potrebbe essere anche indice della bontà del territorio, dei boschi, dell’ambiente in generale. L’ufficio cantonale dei Grigioni ha segnalato negli anni scorsi parecchie cucciolate e questi animali poi si muovono: vanno ad esplorare altre zone, altri boschi, altri lidi. La lince comunque è un animale sfuggente, circola quasi sempre in orari notturni, è assolutamente non pericoloso per l’uomo. Fa di tutto per non farsi vedere e anche quella immortalata nel video sul passo del Foscagno, una volta accortasi dell’arrivo della macchina, va in fuga scavalcando un muro assai alto e inoltrandosi nel bosco". F.D’E.