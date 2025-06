Offerte di lavoro in aumento ma mancano i candidati. E i contratti sono precari

Lavoro in aumento in provincia di Sondrio ma calano ancora i contratti stabili. Sono 2.690 le opportunità offerte dalle imprese della provincia a giugno, 10 in più rispetto allo stesso mese del 2024, e 6.200 nel trimestre estivo, 360 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente. A delineare lo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui partecipa la Cciaa di Sondrio.

A trainare il mercato del lavoro è il settore dei servizi, con 2.200 assunzioni programmate a giugno e ben 4.970 nel trimestre estivo, col comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 1.500 entrate nel mese (pari al 55,7% del totale) e 3.110 nel trimestre (50,1%), seguito da commercio (390 ingressi a giugno e 930 nel trimestre), servizi alle imprese (230 nel mese e 620 tra giugno e agosto) e servizi alle persone (100 nel mese e 320 nel trimestre).

Nel mese corrente l’industria programma 470 entrate e 1.230 nel trimestre, di cui a giugno 320 nella manifattura e 150 nelle costruzioni.

Cala per il secondo mese consecutivo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con difficoltà di reperimento per 1.207 assunzioni (il 44,9% del totale). Risultano introvabili i tecnici della salute (91,7%, per mancanza di candidati). A giugno si fatica a trovare addetti alla ristorazione (51,3%), alla segreteria e agli affari generali (40%). Cala ancora l’offerta di contratti stabili (tempo indeterminato o apprendistato) al 13%, mentre sale all’87% la quota di contratti a termine, da ricondursi alla ricerca di operatori per la stagione estiva.

Fulvio D’Eri