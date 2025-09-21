Nuovo medico al Morelli nel team di Chirurgia toracica

La dottoressa Gabriella Roca (foto) sale a Sondalo per potenziare la Chirurgia toracica, un reparto d’eccellenza del Morelli. L’ingresso della giovane e preparata professionista ha fatto salire a sette i dirigenti medici dell’équipe della Chirurgia toracica dell’ospedale di Sondalo, coordinati dal direttore Paolo Scanagatta. Proveniente dalla scuola di specializzazione dell’Università di Padova, una delle più prestigiose in Italia per la Chirurgia toracica, martedì scorso ha preso servizio. Tutto dopo che ha vinto il concorso bandito dall’Asst Valtellina e Alto Lario nello scorso mese di agosto. Pugliese di origine, laureata in Medicina e chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, terminerà la specializzazione a gennaio.

La dottoressa Roca ha scelto l’ospedale Morelli, consigliata dai suoi docenti, per l’alta professionalità dell’équipe, ben formata e guidata dal direttore Scanagatta: in questi primi giorni le sue aspettative non sono andate deluse e pare essersi ambientata a meraviglia nella nuova realtà. "La prima impressione è ottima - afferma la dottoressa -: ho trovato un ospedale ben strutturato e un reparto organizzato. Ho scelto la Chirurgia toracica perché nonostante abbia ambiti specifici, nella pratica spazia su tutto e offre molte opportunità". La Chirurgia toracica del Morelli nei primi otto mesi del 2025 ha effettuato circa duecento interventi. F.D’E.