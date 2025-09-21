Il tenore . Bongiolatti si racconta

Spero Bongiolatti (foto) si racconta in un libro… pieno di emozioni. Il tenore valtellinese del "Bel Canto", un artista conosciuto non solo in Italia ma in diversi parti del mondo, ha deciso di scrivere il suo primo volume dove racconta le sue esperienze in modo particolare, col cuore. "Essere Voce" (acquistabile su Amazon) è un libro che parla della sua carriera, ormai quasi trentennale, ma con una visione emozionale: "La voce non è un qualcosa di esterno, la voce è sensazione". L’idea del libro parte da lontano e questo l’ha spiegato nei giorni scorsi a Carate Brianza nel corso della prima presentazione avvenuta in una scuola di musica. "Questo libro è il frutto di una ricerca che dura ormai da oltre 25 anni – dice Bongiolatti -. La voce è qualcosa che parte da dentro, dalla nostra essenza, dalla nostra anima. Parlo di me, delle mie esperienze di vita, delle persone che ho incontrato lungo il mio cammino e di quel che significa per me il canto e la musica". Sensazioni ed emozioni, sempre poco considerate (purtroppo) ai giorni nostri, emerse anche nella presentazione a Carate Brianza. "È stata una bellissima esperienza anche questa, mi ero preparato una scaletta che non ho seguito minimamente. Ho preferito parlare con il cuore, tutto il mio racconto è stato spontaneo, la serata si è trasformata in uno spettacolo narrativo messo in scena. Mi sono messo anche a canticchiare alcuni brani e, spiegando un esercizio canoro, il pubblico ha incominciato a cantare con me… bellissimo. Raccontare emozioni mi ha emozionato". Bongiolatti ha tanti altri progetti. "Da alcuni anni mi sto cimentando nella realizzazione di eventi in Italia e all’estero. Uno degli ultimi è stato un concerto al prestigioso Teatro Antico di Taormina. Mi piace cercare di creare eventi emozionali".

Fulvio D’Eri