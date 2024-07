A Sondrio arrivano dieci nuovi carabinieri: accolti dal generale Riggi, ecco dove opereranno

Sondrio, 23 luglio 2024 - Nel primo pomeriggio di ieri il comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, generale di Divisione, Giuseppe De Riggi, si è recato presso il comando provinciale dei carabinieri dove, accolto dal comandante provinciale colonnello Marco Piras, ha incontrato i dieci militari neo-giunti, già addestrati nelle attività di controllo del territorio e gestione delle emergenze, mandati ad alimentare le Stazioni Carabinieri dislocate in tutta la provincia. I tre marescialli ed i sette carabinieri arrivati al termine del periodo di istruzione sono stati ripartiti tra le Compagnie di Sondrio, Tirano e Chiavenna, in particolare presso i presidi posti nelle località più distanti dal capoluogo.

Le forze messe a disposizione sono state attentamente ripartite nel territorio in ragione delle strategie d’intervento evidenziatesi e discusse anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Il generale De Riggi ha dunque incontrato tutti i neo-giunti, ricordando loro l’importanza dell’agire di ciascun carabiniere, la cui missione è quella di operare a favore delle genti locali sapendo ascoltare le istanze provenienti in particolare dalle fasce più deboli e vulnerabili, favorendo, con la loro azione quotidiana, non senza spirito di sacrificio, lo sviluppo della Comunità in un quadro di legalità.